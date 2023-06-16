Гайд по компоненту «Теги» (Tags) в Joomla 4 («Метки» в Joomla 3): возможности, настройки, редактирование, типы пунктов меню и модули для тегов на сайте Joomla.

Зачем нужны теги в Joomla?

Теги позволяют гибко структурировать контент сайта.

Под тегом подразумевается ключевое слово или фраза, которую можно присвоить, например, материалу или категории. В дальнейшем тег будет отображаться на странице данного материала или категории (при условии, если включен показ тегов) в виде ссылки, при клике по которой пользователь попадёт на теговую страницу со списком элементов, которым присвоен данный тег. Это упрощает пользователям навигацию по сайту и поиск нужной информации, также теговые страницы могут ранжироваться в поисковых системах по соответствущим поисковым запросам, что позволяет значительно расширять семантический охват сайта.

Таким образом, теги (метки) в Joomla:

повышают юзабилити сайта, упрощая поиск нужной информации,

расширяют список релевантных страниц, которые могут быть востребованы в поисковых системах,

как следствие, положительно влияют на SEO .

Термины и определения

Рассмотрим основные сущности компонента Теги (Метки) в Joomla:

Тег (теговая ссылка) Ключевое слово или фраза, отображаемая на сайте в виде ссылки и ведущая на страницу данного тега (теговая страница).

Страница со списком тегов в панели управления Страница в админке Joomla, выводящая список всех существующих тегов. На данной странице можно добавлять новые теги и переходить к редактированию существующих.

Страница редактирования тега в панели управления Страница в админке Joomla, на которой можно редактировать данные, отображаемые на определённой теговой странице.

Страница со списком тегов на сайте Страница сайта, выводящая список тегов. Для создания такой страницы существует тип пункта меню Теги.

Теговая страница Страница сайта, которая выводит список ссылок на страницы (материалы, категории, контакты и т. д.), которым присвоен определённый тег/теги. Теговые страницы можно создавать через пункт меню Элементы и Элементы (компактный список), а также на такие страницы будут вести страницы со списком тегов.



Необходимые расширения

Для функционирования компонента должны быть активированы следующие расширения Joomla :

Теги Компонент для управления тегами. Веб-служба - Теги Плагин для добавления маршрутов тегов в API для вашего сайта. Иначе говоря, данный плагин необходим для формирования правильных URL-адресов теговых страниц. Поведение - Тегирование Плагин для добавления тегов элементам. Умный поиск - Теги Плагин для обеспечения индексации тегов, которые доступны на сайте.

Чем теги отличаются от категорий?

И теги, и категории материалов предназначены для того, чтобы структурировать контент, однако между ними есть ряд существенных отличий:

Категории могут присваиваться только материалам, в то время как теги могут быть присвоены сущностям различных компонентов: материалам, категориям, контактам, а также сущностям некоторых сторонних компонентов.

Каждый материал должен быть внутри одной определённой категории, а теги использовать необязательно.

Материал может быть только внутри одной категории, а тегов может быть неограниченное количество.

Алиас категории может быть задействован в структуре URL материала, а алиасы тегов к URL-адресам материалов не применяются. Иначе говоря, категория может отображаться в URL-адресе материала, а теги не отображаются.

категории может быть задействован в структуре URL материала, а алиасы тегов к URL-адресам материалов не применяются. Иначе говоря, категория может отображаться в URL-адресе материала, а теги не отображаются. Теговые страницы могут выводить не только материалы, но и другие элементы (категории, контакты и др).

Таблица «Сравнение тегов и категорий материалов в Joomla» Особенность Категории материалов Теги Обязательно присваивать элементу Да Нет Количество присваиваемых тегов/категорий Одна категория Не ограничено Отображение элементов на странице тега/категории Только материалы Элементы разных компонентов Применение в структуре URL элемента ✔️ ❌ Вывод материалов в формате блога/списка ✔️ ❌ Вывода элементов, объединённых множеством тегов/категорий ❌ ✔️ Интеграция с компонентом Материалы ✔️ ✔️ Интеграция с компонентом Контакты ❌ ✔️ Интеграция с компонентом Ленты новостей ❌ ✔️ Интеграция со сторонними компонентами ❌ ✔️

При анализе таблицы может показаться, что теги выигрывают у категорий по всем параметрам, однако это не совсем так. Категории следуют использовать, если необходимо:

чтобы в URL материала отображался путь к категории, например: www.site.com /category/ article ;

; выводить материалы в формате блога или списка;

отображать категорию в дополнительных данных о материале.

Также ни что не мешает в Joomla использовать и категории, и теги.

Создание новых тегов

Новые теги можно создавать двумя способами:

На странице со списком тегов. Компоненты → Теги → Создать. Здесь можно создавать новые теги и редактировать контент соответствующих теговых страниц. На странице редактирования элемента.

Например, при редактировании материала можно присваивать ему определённые теги, и новые добавленные таким образом теги будут созданы на уровне компонента.

Добавление тегов элементам

Для назначения тегов различным элементам на страницах редактирования этих элементов предусмотрена специальная опция. Рассмотрим процесс добавления тегов в материал Joomla :

Переходим на страницу редактирования материала. Во вкладке Материал находим опцию Теги. Здесь можно либо выбирать уже существующие теги из списка, либо вводить новые. Для добавления нового тега необходимо ввести текст и нажать Ввод (Enter), после чего данный тег появится в списке на странице компонента, где можно его отредактировать при необходимости.

Редактирование тегов

Путь к странице со списком тегов в панели управления Joomla:

Компоненты → Теги.

Страница редактирования тега содержит 3 вкладки с настройками:

Подробности Здесь вводятся название и описание тега, а также можно выбрать родительский тег на случай, если необходимо создать страницу со списком дочерних тегов. Остальные настройки являются типовыми.

Основные Здесь можно определить макет отображения страницы данного тега, назначить CSS-класс ссылке и добавить картинки, которые будут отображаться в списке тегов или на теговых страницах.

Публикация Данные о публикации тега (даты, автор, количество просмотров и т. д.) и метаданные.



Отображение тегов

На уровне настроек различных компонентов можно включать и отключать показ тегов на страницах элементов данных компонентов.

Рассмотрим на примере компонента Материалы. Чтобы отключить/включить теги для:

всех материалов по умолчанию:

Материалы → Настройки → вкладка Материалы → Теги



всех категорий по умолчанию:

Материалы → Настройки → вкладка Категория → Теги категории

материалов определённой категории: страница редактирования пункта меню для категории → вкладка Отображение → Теги

отдельных материалов: cтраница редактирования материала или пункта меню → вкладка Отображение → раздел Макет → Теги

отдельной категории: страница редактирования пункта меню категории → вкладка Категория → Теги категории

Настройки компонента

Путь к настройкам компонента Теги в панели управления Joomla:

Компоненты → Теги → Настройки.

Все эти параметры могут быть переопределены в настройках пункта меню:

Элементы Для макета списка элементов. Выбор тегов Для управления правилом выбора тегов на страницах редактирования элементов. Теги Для макета списка тегов. Макет Для всех макетов. Режим ввода Для управления режимом ввода тегов. Интеграция Для интеграции тегов с компонентом «Лента новостей».

Пункты меню для вывода тегов

На уровне ядра Joomla существует 3 типа пунктов меню для компонента «Теги»:

Теги Отображение списка тегов. Элементы Отображение списка элементов, которым назначены определенные теги. Элементы (компактный список) Отображение компактного списка элементов, которым назначены определенные теги.

Теги

Предназначен для создания страницы со списком теговых ссылок:

Есть возможность выводить только теги, вложенные в определённый родительский тег. Примечательны следующие вкладки с настройками:

Подробности Здесь можно выбрать родительский тег, дочерние теги которого будут отображаться на странице. Иначе будут отображаться все теги. Также можно установить фильтр по языку. Остальные настройки являются типовыми для пунктов меню Joomla 4. Параметры Здесь можно указать количество столбцов для вывода списка тегов, добавить описание, изображение и т. д. Макет Настройки вывода элементов на странице: общее количество элементов, фильтр, поле выбора количества элементов, пагинация.

Элементы

Предназначен для создания теговых страниц со списком элементов, которым назначены определённые теги:

Макет вывода аналогичный, как и для типа пункта меню «Теги», однако ссылки в списке ведут не на теговые страницы, а на страницы элементов контента, для которых также можно настроить вывод дополнительной информации (описания и изображения элементов). Примечательны следующие вкладки с настройками:

Подробности Здесь можно выбрать тег или множество тегов, а также типы контента (материалы, категории, контакты и т. д.), которые должны выводится на теговой странице.

Тег Настройки отображения данных тега, с которым связана страница.

Элемент Параметры отображения элементов списка.

Разбиение на страницы Параметры настройки пагинации.

Выбор тегов Если во вкладке Подробности будет указано несколько тегов, то от настроек во вкладке Выбор тегов будет зависить, должна ли страница отображать только элементы, включающие все указанные теги, либо отображать нужно все элементы, которым присвоен хотя бы один из указанных тегов.



Элементы (компактный список)

Отличие от типа пункта меню «Элементы» в том, что данный макет не отображает дополнительную информацию об элементах, только ссылки в виде таблицы:

Вкладки с настройками такие же, как и для пункта меню «Элементы», но вкладки Элемент и Разбиение на страницы замещает вкладка Список, в которой настраивается вывод данных в списке элементов.

Обратите внимание Примечательно, что настройки Изображение элемента и Описание элемента не работают.

Модули для тегов

На уровне ядра Joomla существует 2 модуля, связанных с компонентом «Теги»:

Популярные теги Модуль для отображения списка популярных тегов. Может формировать облако тегов, в котором теги будут различаться размером шрифта: чем больше элементов включает тег, тем больше размер шрифта. Похожие теги Модуль для отображения ссылок на элементы контента с похожими тегами. Т. е. данный модуль выводит не сами теги, а ссылки на элементы, у которых есть общие теги относительно текущего элемента. Например, если на странице материала, которому присвоен тег Joomla , данный модуль будет выводить ссылки на материалы и другие элементы, которым также присвоен тег Joomla .