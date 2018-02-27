Благодарю вас за выбор CMS Joomla для создания сайта. Надеюсь она оправдает ваши ожидания, ведь недаром 3 года подряд Joomla получает награду "Лучшая бесплатная CMS".



Почему же я выбрал CMS Joomla и обучаю работе с ней с 2008 года?



Для меня Joomla это движок, имеющий большие возможности, неограниченные ресурсы (более 7000 расширений и толпы специалистов), а также очень низкую стоимость реализации любой идеи. Это тот выбор, на котором можно остановить свой поиск и реализовать все, что душе угодно.



Я не любитель использовать различные сервисы в бизнесе и подсаживаться на регулярные платежи. Я предпочитаю, чтобы основа моих проектов (магазин, платный доступ, курсы, вебинары, служба поддержки, е-маил и смс рассылки, промостраницы) находилась на моем сайте и не требовала ежемесячных затрат.



Все мои проекты (alex-kurteev.ru и azbuka-plodnosti.ru) так работают. Причем их возможности гораздо выше, чем у сервисов (пример, прием оплаты и доступ к курсам, е-маил рассылки, промостраницы), затраты минимальны, а пользоваться может любой пользователь, севший за компьютер несколько недель назад.



Джумла многогранна, поэтому среди рекламы сервисов, например, по созданию интернет-магазинов, не встретить джумлу. Этим никто не занимается, сообщество Joomla.org некоммерческая организация и не заинтересовано в платной рекламе.

Тем временем на Джумла, можно сделать более мощный магазин, чем в широко рекламируемых продуктах. Так обстоят дела со всеми инструментами маркетинга, которые можно реализовать на сайте: е-маил рассылки, платный доступ, создание промостраниц и прочее.



Получается такой закопанный бриллиант, который замечают и раскрывают его потенциал лишь те, кто специально ищет, а прочих завлекает узконишевая реклама.



При бюджетности и многогранности джумла быстрая и хорошо защищена.



Да, в джумле есть минус. Это огромный мир, с множеством расширений и путей для реализации сайта. В этом можно заплутать как в джунглях, а потом сжечь все к чертям. Это как с женой, можно искать идеальную, меняя одну на другую, а можно познать себя, супругу и в синергии реализовать выстроить взаимоотношения.



Я не сжег, я исследовал. По натуре своей я люблю исследовать и постигать все через свой опыт. И еще я люблю зависать в перфекционизме, чему не всегда бываю благодарен.



В результате я имею огромный опыт и подробную карту местности Joomla. Она разворачивается перед взглядом как трехмерная молекулярная структура в которой, при запросе, сразу подсвечиваются ключевые значимые и проблемные места, требующие внимания.



Я доволен Joomla в реализации моих проектов по всем фронтам, поэтому занимаюсь тем, чтобы высветлить ее возможности и показать короткие тропы к созданию сайта, который приносит доход и клиентов.



Я не технарь, зарывшийся в коде. Меня интересует стык технологий и маркетинга. Мой бизнес заключается в маркетинге через технические моменты. Поэтому и отношение к Джумла основано не на том насколько идеально написан ее код, а на том как можно эффективно реализовать бизнес-идеи через этот технический инструмент.



Если вам интересен мой опыт, оставайтесь на связи, в ближайшее время пришлю следующее письмо из курса.