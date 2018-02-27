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    Добро пожаловать!

    Доступ к базовому курсу по Joomla 3

    Как и обещал открываю доступ к урокам. Блок "Установка, настройка Joomla и подробный обзор Joomla".

    Просмотрев данный блок уроков вы сможете:

    • зарегистрировать доменное имя,
    • оформить хостинг (прилагается 3 месяца хостинга в подарок),
    • установить Joomla,
    • настроить Joomla,
    • разберетесь с тем как устроена данная CMS.
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    Письма от нас

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    Для доступа к курсу я не стал требовать подтверждения получения е-маил адреса, а сразу после ввода открыл вам доступ, сократив путешествие между почтовым ящиком и страницей с курсом.

    Сегодня я вам выставил доступ к видеоурокам по Joomla. Но это не все, чем я хочу с вами поделиться в рамках данного курса.

    В ближайшие дни вам придут еще несколько писем с доступами к продолжению курса. Прикладываю пример письма, чтобы вы могли отличить наши письма в почтовом ящике.

    P.S. Если вам данный контент будет не интересен, то нажмите кнопку отписаться внизу письма.

    Что вас ожидает в ближайшие дни?

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    Комплект лучших бесплатных расширений для Joomla

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    Составление технического задания для успешного сайта
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    Пошаговый план создания сайта на Joomla
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    TOP лучших платных расширений для Joomla

    История. Почему я выбрал CMS Joomla?

    Благодарю вас за выбор CMS Joomla для создания сайта. Надеюсь она оправдает ваши ожидания, ведь недаром 3 года подряд Joomla получает награду "Лучшая бесплатная CMS".

    Почему же я выбрал CMS Joomla и обучаю работе с ней с 2008 года?

    Для меня Joomla это движок, имеющий большие возможности, неограниченные ресурсы (более 7000 расширений и толпы специалистов), а также очень низкую стоимость реализации любой идеи. Это тот выбор, на котором можно остановить свой поиск и реализовать все, что душе угодно.

    Я не любитель использовать различные сервисы в бизнесе и подсаживаться на регулярные платежи. Я предпочитаю, чтобы основа моих проектов (магазин, платный доступ, курсы, вебинары, служба поддержки, е-маил и смс рассылки, промостраницы) находилась на моем сайте и не требовала ежемесячных затрат. 

    Все мои проекты (alex-kurteev.ru и azbuka-plodnosti.ru) так работают. Причем их возможности гораздо выше, чем у сервисов (пример, прием оплаты и доступ к курсам, е-маил рассылки, промостраницы), затраты минимальны, а пользоваться может любой пользователь, севший за компьютер несколько недель назад.

    Джумла многогранна, поэтому среди рекламы сервисов, например, по созданию интернет-магазинов, не встретить джумлу. Этим никто не занимается, сообщество Joomla.org некоммерческая организация и не заинтересовано в платной рекламе.  
    Тем временем на Джумла, можно сделать более мощный магазин, чем в широко рекламируемых продуктах. Так обстоят дела со всеми инструментами маркетинга, которые можно реализовать на сайте: е-маил рассылки, платный доступ, создание промостраниц и прочее.

    Получается такой закопанный бриллиант, который замечают и раскрывают его потенциал лишь те, кто специально ищет, а прочих завлекает узконишевая реклама.

    При бюджетности и многогранности джумла быстрая и хорошо защищена.

    Да, в джумле есть минус. Это огромный мир, с множеством расширений и путей для реализации сайта. В этом можно заплутать как в джунглях, а потом сжечь все к чертям. Это как с женой, можно искать идеальную, меняя одну на другую, а можно познать себя, супругу и в синергии реализовать выстроить взаимоотношения.

    Я не сжег, я исследовал. По натуре своей я люблю исследовать и постигать все через свой опыт. И еще я люблю зависать в перфекционизме, чему не всегда бываю благодарен. 

    В результате я имею огромный опыт и подробную карту местности Joomla. Она разворачивается перед взглядом как трехмерная молекулярная структура в которой, при запросе, сразу подсвечиваются ключевые значимые и проблемные места, требующие внимания.

    Я доволен Joomla в реализации моих проектов по всем фронтам, поэтому занимаюсь тем, чтобы высветлить ее возможности и показать короткие тропы к созданию сайта, который приносит доход и клиентов.

    Я не технарь, зарывшийся в коде. Меня интересует стык технологий и маркетинга.  Мой бизнес заключается в маркетинге через технические моменты. Поэтому и отношение к Джумла основано не на том насколько идеально написан ее код, а на том как можно эффективно реализовать бизнес-идеи через этот технический инструмент.

    Если вам интересен мой опыт, оставайтесь на связи, в ближайшее время пришлю следующее письмо из курса. 
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    Автор уроков: Александр Куртеев
    Популярный автор курсов по CMS Joomla 1.0 до 3.9.
    Постоянный спикер на профильных конференциях Joomladay
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    Автор более 700 уроков по Joomla
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